6 coisas que, sob hipótese alguma, devem ser colocadas dentro de uma panela de pressão (são perigosas)

Evitar acidentes domésticos é bom e a sua segurança e vida agradecem

Magno Oliver - 15 de setembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Existem algumas coisas que podem explodir e não é bom que você as coloque dentro de uma panela de pressão, pois o perigo de acidente doméstico é certo.

A panela de pressão é um utilitário de cozinha que ainda assusta muitas pessoas, mas saiba que ela não é tão perigosa assim, basta saber manusear.

Dessa forma, para evitar acidentes domésticos e explosões em casa, confira alguns itens que é bom preparar em outras panelas e deixar a panela de pressão para outro momento.

6 coisas que, sob hipótese alguma, devem ser colocadas dentro de uma panela de pressão (são perigosas)

1. Bebidas gaseificadas

Pode parecer impossível, mas existem pessoas que tentam colocar refrigerantes ou outras bebidas gaseificadas dentro da panela de pressão. Assim, ao aquecer, o gás contido dentro da bebida vai expandir e gerar explosão.

2. Carnes congeladas

Carnes congeladas, principalmente os cortes grandes, podem sobrecarregar a capacidade da panela, causando explosão ou acidentes. Assim, o mais indicado é cortar a carne em pedaços menores antes de cozinhar na pressão.

3. Utensílios de plástico

Assim como algumas variações de vasilhas não devem ser colocadas no micro-ondas, por exemplo, evite inserir utensílios de plástico na panela de pressão, pois o calor intenso pode danificá-los e liberar substâncias nocivas à saúde.

4. Leite condensado

Outro item que as autoridades de segurança domiciliar pedem para manter distância. Isso porque a embalagem do leite condensado de caixinha pode acumular alta pressão interna e explodir a qualquer momento dentro do recipiente.

5. Aveia, cevada e ervilhas secas

Evite aveia, cevada ou alimentos que formem espuma, pois podem obstruir a válvula de pressão. Em estado seco e natural, a ervilha seca produz bastante espuma quando aquecida e isso pode fazer com que o utilitário venha a explodir dentro da sua casa.

6. Arroz sem água na quantidade adequada

Por fim, não coloque arroz seco na panela de pressão sem água no nível suficiente, pois pode queimar no fundo. Além de ser um perigo grave, pode chegar a causar até algum tipo de acidente doméstico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!