Confusão em Caldas Novas: jovem é algemado após agredir pai, segurança de hotel e partir para cima de policial

Suspeito teria iniciado bate-boca com familiar, que evoluiu para embate físico

Da Redação - 15 de setembro de 2024

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Um jovem, de 27 anos, preciou ser algemado após causar uma verdadeira confusão dentro de um hotel em Caldas Novas, na manhã de sábado (14).

Tudo começou quando o suspeito e o pai, de 48 anos, estavam hospedados no local desde sexta-feira (13) e já vinham apresentando comportamentos agressivos nas áreas comuns da hospedaria.

Já na data do ocorrido, sob suspeita de ingestão de álcool, eles começaram a brigar dentro do complexo hoteleiro, evoluindo para agressões físicas.

Com a intenção de acabar com a confusão, o segurança do local, de 42 anos, tentou intervir, mas foi agredido pelo jovem. Após a ação, o pai e filho foram até o quarto e a Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o ambiente.

Aos militares, o mais velho confessou que o jovem estava tendo comportamentos agressivos devido ao álcool.

Ao tentar contato com o mais novo, os policiais foram surpreendido pelo rapaz, que saiu de forma agressiva do quarto e tentou agredir uma policial, sendo contido.

Diante das agressões sofridas, o segurança do hotel quis representar contra o suspeito, que foi algemado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Após o exame médico, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Caldas Novas, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do jovem.