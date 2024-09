Jovem motociclista morre após ser atingido por motorista de aplicativo, em Anápolis

Transferência de emergência para o Heana foi iniciada, mas, infelizmente, vítima faleceu ainda no caminho

Da Redação - 15 de setembro de 2024

Acidente ocorreu próximo ao Feirão do IAPC. (Foto: Reprodução)

Um jovem motociclista faleceu na noite deste domingo (15), após ser atingido por um motorista de aplicativo na Avenida Prof. Benvindo Machado – próximo ao Feirão do IAPC -, em Anápolis.

A vítima foi identificada como Mateus Felipe Povoa Monteiro, de 26 anos.

O condutor do carro levava passageiros quando, já no fim da corrida, sinalizou com a seta à direita e deslocou o carro – a fim de estacionar para que as pessoas descessem.

Ele, porém, não percebeu a presença do jovem, que foi atingido em cheio e gritou de dor, chamando atenção de todos ao redor.

Populares se mobilizaram às pressas para tentar ajudar enquanto o socorro não era acionado. Logo, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou para prestar atendimento.

Os primeiros socorros foram realizados e uma transferência de emergência para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) foi iniciada, mas, infelizmente, o motociclista faleceu ainda no caminho.

Autoridades realizaram teste do bafômetro no motorista, que não apresentou nenhum sinal de embriaguez. A moto estava em situação regular e foi liberada para uma amiga da proprietária.