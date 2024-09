Marido e filho de juíza de Anápolis são presos por suspeita de homicídio contra homem que invadiu propriedade da família

Caso seguirá sendo investigado pela PC, com auxílio de relatos e registros em vídeo das câmeras de segurança do local

Denilson Boaventura - 15 de setembro de 2024

Registros de vídeo do rancho, em Niquelândia. (Foto: Reprodução)

O marido e filho da juíza Edna Maria Ramos da Hora, titular da vara criminal de Anápolis e atual responsável pela 144ª Zona Eleitoral, foram presos neste domingo (15), sob suspeita de homicídio.

A ocorrência aconteceu durante a madrugada, no rancho da família, em Niquelândia.

Segundo os suspeitos, a propriedade deles teria sido invadida por um homem e, diante da possível ameaça, o cônjuge da juíza disparou contra ele, causando o óbito.

Edna teria até acionado as autoridades para relatar o “sumiço” do esposo após o som dos disparos no escuro, com medo de que ele tivesse sido o atingido.

O homem, porém, já estava rumo a Anápolis junto do filho, que partiu em outra caminhonete.

Foi no município, inclusive, que as prisões aconteceram. Militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e da Patrulha Rural localizaram a dupla, na altura do bairro Anápolis City – região Leste da cidade.

Agora, o caso deverá ser investigado mais a fundo pela Polícia Civil (PC), com auxílio de relatos e registros em vídeo das câmeras de segurança do local.