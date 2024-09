Moradores de Goiás têm até domingo (15) para se inscrever em concurso com prêmios de até R$ 50 mil

No total, 158 pessoas serão sorteadas, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 10 mil

Paulo Roberto Belém - 15 de setembro de 2024

Programa Nota Goiana (Foto Divulgação/Governo de Goiás)

Ainda dá tempo dos consumidores concorrerem ao prêmio de R$ 50 mil no sorteio de setembro do Programa Nota Fiscal Goiana. O prazo para que os inscritos sejam convalidados a participar do prêmio principal termina no domingo (15).

O sorteio acontece no próximo dia 26. Além do grande prêmio, outros 157 ganhadores serão sorteados com valores que variam entre R$ 500 e R$ 10 mil. Desde o sorteio de agosto, mais de duas mil pessoas já aderiram ao programa.

As inscrições podem ser feitas no portal do Nota Fiscal Goiana. Concluindo o processo, o cidadão deve inserir o CPF na nota para participar aos sorteios mensais. Ao atingir R$ 100 em compras, o participante ganha um bilhete para concorrer automaticamente aos prêmios.

Um ganhador leva R$ 50 mil; três ganham R$ 10 mil cada um; quatro recebem R$ 5 mil cada; além de 50 ganhadores de R$ 1 mil e 100 contemplados com R$ 500 cada um.

Em dezembro, as premiações aumentam para o valor total de R$ 700 mil, sendo que um participante ganha R$ 400 mil no prêmio principal. Além de prêmios, os consumidores acumulam pontos para obter até 10% de desconto no IPVA.