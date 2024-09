Prefeitura de Anápolis divulga mais de 600 vagas de emprego na cidade; confira

Candidatos devem levar documentos de identificação e comprovante de endereço atualizado, além da carteira de trabalho

Davi Galvão - 15 de setembro de 2024

Unidade do Sine em Anápolis, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis divulgou nesta semana, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a lista com as 683 vagas de emprego em aberto na cidade.

Dentre as oportunidades, destacam-se as para lavador de veículo, vendedor interno, movimentador de mercadoria, vendedor paracista, frentista, fiscal de prevenção de perdas e várias outras.

Para se candidatarem a alguma das vagas, ou obterem maiores informações, os interessados podem se dirigir a qualquer uma das duas unidades do Sine da cidade, sendo uma na Av. Senador José Lourenço Dias, 333, St. Central e a outra na Av. Universitária, 2221, no Anashopping.

Para se cadastrarem, os candidatos devem levar documentos de identificação e comprovante de endereço atualizado, além da carteira de trabalho, seja ela física ou digital.

Confira algumas das vagas disponíveis:

01 – Vaga para acabamento de mármore e granito

05 – Vagas para açougueiro

01 – Vaga para agente de viagem

03 – Vagas para ajudante de obras

01 – Vaga para analista tributário (economista)

01 – Vaga para auditor de contabilidade e orçamento

01 – Vaga para auxiliar de costura

01 – Vaga para auxiliar de marceneiro

01 – Vaga para auxiliar de técnico eletrônico

01 – Vaga para balconista

10 – Vagas para chapa (movimentador de mercadoria)

02 – Vagas para conferente de carga e descarga

01 – Vaga para cozinheiro do serviço doméstico

02 – Vaga para encanador industrial

02 – Vagas para fiscal de loja

05 – Vagas para fiscal de prevenção de perdas

06 – Vagas para frentista

10 – Vagas para lavador de veículo

05 – Vagas para rasteiro de asfalto

01 – Vaga para trabalhador da elaboração de pré fabricados (concreto armado)

11 – Vagas para vendedor interno

06 – Vagas para vendedor paracista