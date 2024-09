“A melhor formação para cumprir a sua vocação”: saiba como se inscrever para vestibular de Medicina na UniEVANGÉLICA

Com conceito 5 no MEC, a universidade é reconhecida como uma das melhores do país, proporcionando uma formação que vai além da teoria, colocando o estudante em contato direto com a prática médica desde os primeiros anos de curso

Publieditorial - 16 de setembro de 2024

Estacionamento solar da UniEVANGÉLICA é destaque nacional (Foto: Reprodução)

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA anuncia a abertura das inscrições para o Vestibular de Medicina 2025/1, reforçando a posição como uma das instituições de ensino mais respeitadas do Brasil na formação de futuros médicos. Com o mote “A melhor formação para cumprir a sua vocação”, esta é a chance de estudar em um curso que combina tradição, inovação e um compromisso inabalável com a excelência acadêmica.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de outubro de 2024, para pagamento via boleto bancário, e até 17 de outubro para pagamento com cartão de crédito. Inscreva-se AQUI .

As provas ocorrerão no dia 20 de outubro de 2024, domingo, com uma redação em Língua Portuguesa e uma prova de conhecimentos gerais. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h20, com o início das provas marcado para as 13h30. Os candidatos devem chegar com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documento de identidade com foto e comprovante de inscrição. É essencial que todos estejam preparados para cumprir as regras estabelecidas no edital, garantindo assim uma experiência tranquila no dia do exame.

Por Que Escolher Medicina na UniEVANGÉLICA?

Ser médico é mais do que uma profissão; é uma vocação que exige dedicação e comprometimento com a excelência. Na UniEVANGÉLICA, única instituição em Anápolis a oferecer o curso de Medicina, essa vocação é nutrida desde o primeiro dia de aula. Com conceito 5 no MEC, a universidade é reconhecida como uma das melhores do país, proporcionando uma formação que vai além da teoria, colocando o estudante em contato direto com a prática médica desde os primeiros anos de curso.

Os alunos da UniEVANGÉLICA têm à sua disposição o Centro de Simulação Avançada (CSA-Uni), credenciado pela American Heart Association, onde podem aplicar na prática os conteúdos aprendidos, seguindo as mais recentes diretrizes internacionais. Este ambiente simula situações reais, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades críticas e tomem decisões em tempo real, preparando-os de maneira eficaz para os desafios da medicina moderna.

Além disso, o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA adota a metodologia PBL (Problem-Based Learning), que coloca o estudante no centro do processo educativo. Essa abordagem promove a aprendizagem ativa, incentivando o desenvolvimento de habilidades analíticas e resolutivas que são essenciais para o exercício da medicina. O estudante não apenas adquire conhecimento técnico, mas também se prepara para enfrentar situações complexas com confiança e competência.

Outro grande diferencial da UniEVANGÉLICA é seu consolidado Programa de Residência Médica, que oferece oportunidades em diversas especialidades, como Anestesiologia, Cirurgia Geral, Medicina de Família e Comunidade, e muitas outras. O aluno pode realizar sua residência na própria universidade, garantindo uma continuidade na formação que é difícil de encontrar em outras instituições.

Inicie sua jornada na Medicina com a melhor formação

A UniEVANGÉLICA está pronta para receber novos alunos que enxerguem na medicina uma verdadeira vocação. Aqui, a educação vai além da técnica, formando médicos que entendem sua profissão como um chamado para servir. Com uma infraestrutura moderna, um corpo docente altamente qualificado e um currículo que alia tradição e inovação, a universidade oferece a melhor formação para aqueles que desejam cumprir sua vocação de cuidar do próximo.