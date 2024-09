Planetário de Anápolis estará aberto para acompanhar a Superlua nesta terça-feira (17)

Também ocorrerá o fenômeno de eclipse lunar, que poderá ser observado na mesma data

Thiago Alonso - 16 de setembro de 2024

Planetário Digital de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Os fãs de astronomia têm muito o que comemorar com mais uma Superlua, seguida de um eclipse lunar parcial, tudo isso no mesmo dia, nesta terça-feira (17).

Anapolinos observadores do céu poderão acompanhar de perto esses fenômenos no Planetário Digital de Anápolis, localizado no bairro JK Nova Capital, região Leste do município.

O local, que conta com equipamentos especializados para observação noturna, receberá várias escolas municipais e particulares para a atividade.

O eclipse lunar deve encobrir 0,08% da Lua, fazendo com que parte do astro fique na sombra da Terra, sendo visível durante a noite do dia 17 para o dia 18.

Já a Superlua terá uma visualização ainda mais acessível, uma vez que estará em “perigeu”, o ponto mais próximo da Terra em órbita.

Para acompanhar os fenômenos, o Planetário disponibilizará um telescópio catadióptrico de 16 polegadas e dois telescópios refletores de oito polegadas, ideais para a experiência completa.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 21h, com sessões na cúpula todos os dias às 19h30. Entretanto, as escolas têm prioridade durante os períodos matutino e vespertino.

Já durante a noite, o local é aberto a toda a comunidade de forma gratuita, assim como a grupos com agendamento prévio.

Para interessados em reservar um horário, a instituição disponibilizou os telefones (62) 3902-1374 ou (62) 3902-2728.