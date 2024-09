Presa dupla responsável por causar verdadeiros momentos de terror em empresário goiano; entenda

Criminosos aproveitaram a abertura do portão eletrônico da casa da vítima para surpreendê-la

Paulo Roberto Belém - 16 de setembro de 2024

Imagem mostra vítima empreendendo fuga (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Dois criminosos suspeitos de uma tentativa de latrocínio contra um supermercadista em Alto Paraíso de Goiás, no último dia 29 de agosto, foram presos pela Operação Rapidus da Polícia Civil de Goiás nesta segunda-feira (16).

Segundo o delegado Rafael Turati, no dia do crime, a dupla teria aproveitado a abertura do portão eletrônico da casa da vítima para surpreendê-la.

Ao perceber a ação, o empresário não saiu do veículo, tendo os assaltantes batido contra o vidro, chegando a tentar disparar contra o empresário.

A Polícia Civil contou que os assaltantes só não conseguiram atirar por conta de uma pane nas armas utilizadas. Foi quando o supermercadista conseguiu engatar marcha-ré, derrubando o portão e conseguindo escapar. Toda a ação foi registrada com o auxílio de câmeras de segurança.

Por conta da tentativa dos disparos, os suspeitos responderão por tentativa de latrocínio, que é quando se tenta matar para roubar.

A Polícia, inclusive, disse que durante a investigação, foi descoberto que os criminosos premeditaram a ação. “Eles ainda ameaçaram as testemunhas para tentar se que não falassem com a polícia”, contou o delegado.