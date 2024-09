Bolsonaro confirma visita a Goiás na próxima semana e deve passar por Goiânia, Anápolis e Aparecida

Ex-presidente estará com candidatos do PL das três principais cidades do estado

Pedro Hara - 17 de setembro de 2024

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress)

Jair Bolsonaro (PL) estará em Goiânia no dia 24 de setembro para participar de um evento no Parque Vaca Brava, a partir das 19h, ao lado do candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL).

A confirmação ocorreu por meio de um vídeo postado nas redes sociais de Fred. Esta será a primeira vez que o ex-presidente visitará Goiânia durante o período eleitoral.

Fontes ouvidas pela Rápidas indicaram que esta deverá ser a única visita de Bolsonaro a capital. Durante o dia, ele deve participar de eventos das campanhas de Márcio Corrêa e Professor Alcides, em Anápolis e Aparecida de Goiânia, respectivamente.