Conheça cidade goiana com diversas opções de ecoturismo para se refrescar em meio ao calor

Com praia, lago e até cataratas, município chama a atenção pelas belezas naturais em meio ao Cerrado

Augusto Araújo - 17 de setembro de 2024

Imagem aérea de ilha em São Simão. (Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

A 369 km de Goiânia, na região Sul de Goiás, existe um pequeno município que guarda grandes belezas e pode ser uma excelente opção para quem quer se refrescar nessa época de tempo seco e calor.

Trata-se de São Simão. Com diversas opções de áreas verdes, a cidade é um verdadeiro recanto para quem gosta do turismo ecológico.

Dentre os pontos que mais se destacam, está a represa que leva o mesmo nome do município. Lá, os visitantes encontram um ambiente ideal para a prática de atividades aquáticas, como passeios de barco, pesca esportiva e stand-up paddle.

Outro lugar de destaque é o Lago Azul. Criado a partir da construção de uma usina hidrelétrica, o local possui uma área de 674km².

Além disso, uma praia artificial com cerca de 1 km de extensão possibilita aos turistas um espaço para descansar de tantas atividades.

Por fim, outro forte atrativo turístico são as Cataratas do Itaguaçu, uma série de quedas d’água que é um verdadeiro cartão postal do município.

Lá, os visitantes podem fazer trilhas em meio a uma bela paisagem composta pela vegetação do Cerrado.