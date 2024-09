Motorista de aplicativo revela quantas corridas teria que fazer para conseguir tirar férias no Nordeste

Condutora deu show de organização, matemática e planejamento mostrando que é possível sim realizar os sonhos se organizar tudo direitinho

Magno Oliver - 17 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @amandapaiva.uber)

Você também é daquelas pessoas que, quando está no trabalho, fica imaginando suas férias e calculando quanto tempo ainda tem que ralar para conseguir pagar uma viagem dos sonhos?

É muito comum um trabalhador fazer planos para as suas férias. E com uma motorista de aplicativo não foi diferente.

Dessa forma, uma condutora viralizou nas redes sociais dando show de matemática e planejamento ao organizar sua tão sonhada viagem de férias.

Motorista de aplicativo revela quantas corridas teria que fazer para custear férias no Nordeste

Você é do tipo de pessoa organizada que planeja muito bem o tanto que teria que trabalhar para conseguir pagar aquela viagem durante as férias?

Pois o perfil no Instagram da motorista de aplicativo @amandapaiva.uber viralizou nas redes sociais mostrando quanto teria que trabalhar para custear férias no Nordeste.

A motorista explica que é fazendo corrida que ela paga suas contas, e que para quitar os custos e gastos dessa viagem não seria diferente.

“Considerando como referência o valor médio de R$ 15 por corrida, eu teria que fazer 66 viagens para pagar a minha parte de seis diárias em um hotel beira-mar, com café da manhã incluso em João Pessoa”, comenta.

“Para custear os 3 passeios que eu fiz, eu teria que fazer 19 corridinhas. Para pagar a minha alimentação, bebidas e consumo na praia, eu teria que fazer 64 corridas”, completa.

Quando questionada sobre o valor das passagens, ela disse que não entrou no cálculo porque ela tinha milhas para descontar e acabou saindo na faixa.

Somando todos os gastos, Amanda revela que teria que fazer ao todo 158 corridas no valor médio de R$ 15 para conseguir arcar com todos os gastos do passeio.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Paiva – Uber (@amandapaiva.uber)

