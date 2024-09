Saneago recomenda redução do consumo de água após manutenção do sistema Piancó; veja bairros mais afetados

Alerta vem em um cenário onde a cidade não recebe chuvas já há quase cinco meses

Davi Galvão - 17 de setembro de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Após realizar manutenções emergenciais nos geradores do Sistema Piancó, a Saneago recomendou à população anapolina a redução do consumo de água, a fim de manter a estabilidade no sistema.

Os trabalhos, efetuados nesta segunda-feira (16) foram finalizados no mesmo dia e, conforme a própria empresa, o serviço de distribuição e abastecimento já foi completamente normalizado.

Apesar disso, em nota enviada ao Portal 6, a Saneago informou que ainda espera que a população mantenha um consumo consciente, utilizando a água encanada apenas para atividades essenciais.

Tal alerta vem em um cenário onde a cidade não recebe chuvas já há quase cinco meses, o que compromete o nível do Ribeirão Piancó, principal fonte de água tratada para a cidade, que está segue em nível de alerta .

Confira os bairros afetados pelos últimos reparos da empresa: Anápolis City, Andracel Center, Antônio Fernandes, Boa Vista, Bom Sucesso, Bom Sucesso, Campos Elísios, Cidade Jardim, Da Lapa, De Lourdes, Dom Pedro Ii, Frei Eustáquio, Itamaraty I,II, II e IV Etapas, Jibran El Hadj, Jóquei Clube, Jundiaí, Maracanã, Paraiso, Santo André, São Conrado, São Jose, Vera Cruz, Chácaras Americanas, Cidade Universitária, Condomínio Residencial Galdi, Jardim Alexandrina, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Jardim Bom Clima, Jardim Calixto.

Entram também na lista: Jardim Das Oliveiras, Jardim Das Samambaias, Jardim Europa, Jardim Goiano, Jardim Gonçalves, Jardim Palmares, Jardim Petrópolis, Jardim Planalto, Jardim Silveira, Loteamento Novo Jundiaí, Loteamento Olhos D Água, Novo Paraiso, Parque Michel, Parque Residencial Ander, Residencial Araguaia, Residencial Bela Vista, Residencial Boa Esperança, Residencial Florença, Residencial Gabriela, Residencial Galdí, Residencial Miguel Jorge, Residencial Paris, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valencia;

Para finalizar, moradores dos bairros seguintes também devem ficar em alerta: Residencial Victor Braga, Residencial Virginia Correa, Setor Central, Setor Industrial Aeroporto, Setor Sul Jamil Miguel, Setor Tropical, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila Dos Oficiais, Vila Fabril, Vila Goiás, Vila Gois, Vila João XXIII Vila Jussara, Vila Mariana, Vila Miguel Jorge, Vila Nossa Senhora Abadia. Vila Operaria, Vila Popular Munir Calixto, Vila Santa Helena, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria De Nazareth, Vila Santa Rita, Vila Santa Rosa, Vila São Joaquim, Vila São Jorge, Vila Tocantins e Vila União.