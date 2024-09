6 coisas que todo mundo deveria fazer antes das 07h da manhã

Benefícios foram testados e aprovados pela ciência e pelas pessoas de grande sucesso que cultuam hábitos saudáveis de convivência

Magno Oliver - 18 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Daniel Reche)

O primeiro momento em que acordamos é essencial para definir o tom das próximas horas do nosso dia, influenciando uma série de comportamentos e atitudes que visam nosso bem-estar.

Assim, quando aproveitamos esse iniciozinho do dia para realizar tarefas importantes, podemos ter um dia mais eficiente e bastante organizado.

6 coisas que todo mundo deveria fazer antes das 07h da manhã

1. Planeje tudo que precisa e organize bem as tarefas do dia

Ter organização e planejamento na vida é algo muito importante para qualquer pessoa. Assim, busque planejar as tarefas e obrigações do dia logo cedo, pois isso aumenta a produtividade e evita sobrecargas ou esquecimentos.

2. Beba água em jejum logo cedo

Nada de café ou comidas pesadas. Procure se hidratar logo ao acordar para ativar o metabolismo, repor líquidos perdidos durante a noite e melhorar a sua digestão durante o dia.

3. Alongue o corpo e fique longe do celular

Nada de telas logo ao abrir os olhos. O indicado é alongar o corpo pela manhã para melhorar a circulação, aumentar a flexibilidade e prevenir dores musculares. Celular e telas só depois que você se preparar e se alimentar bem. Fuja do vício.

4. Praticar atividade física

Uma corrida, uma caminha, um circuito de exercícios em casa. A prática de exercícios estimula a produção de endorfina, melhora o humor e dá energia para enfrentar o restante do dia com disposição e entusiasmo. Você encara a rotina com um gás incrível para resolver problemas e dificuldades.

5. Medite ou faça uma oração por alguns minutos

Não importa a sua crença, dedique um pouco da sua manhã para sua espiritualidade. Assim, praticar uma meditação ou uma oração ajuda a reduzir o estresse, acalma a mente e aumenta o foco e a clareza mental para o dia que se inicia. O importante é preparar o espírito para a rotina que logo vai começar.

6. Tome um café da manhã nutritivo e leia algo que te inspire

Por fim, abra os olhos e já comece o dia focando em você. Um café da manhã saudável e balanceado garante energia e melhora a concentração. Leia também algo que te inspire para evitar a fadiga ao longo do dia. Ler algo que motiva, como um livro, um artigo, a bíblia mesmo, estimula a mente e cria uma atitude positiva para começar os trabalhos.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!