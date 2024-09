Candidato a prefeito em Goiás é investigado pelo uso de múltiplos RGs e CPFs

Coluna teve acesso a documentos que mostram diferentes dados sobre o empresário

Pedro Hara - 18 de setembro de 2024

Marcão do Siri, candidato a prefeito em Itaguari. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Rápidas apurou que a Polícia Civil (PC) de Taquaral de Goiás está investigando o candidato à Prefeitura de Itaguari, Hélio Marcos Vieira Lima, mais conhecido como Marcão do Siri (PSD).

À coluna, o delegado responsável pelo caso, Kalil Nogueira, confirmou que o Ministério Público de Goiás (MPGO) requisitou à PC a abertura do inquérito policial.

Marcão é suspeito de utilizar múltiplos documentos de identificação e de cometer crimes de falsidade ideológica. Rápidas teve acesso à certidão de nascimento do empresário. Nela, consta que o candidato nasceu em 25 de agosto de 1980, em Itaberaí, cidade localizada a 120 km de Goiânia.

No entanto, na carteira de motorista que a coluna obteve, ele é nascido em 25 de agosto de 1979, em Gurupi (TO). Essa, inclusive, foi a data escolhida por ele para registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rápidas também teve acesso a dois Cadastros de Pessoa Física (CPF) em nome de Marcão, que correspondem às duas datas de nascimento do candidato – sendo que um deles possui processos judiciais por improbidade e posse ilegal de armas de fogo.

O uso de múltiplos CPFs e RGs por uma mesma pessoa pode configurar falsidade ideológica, crime que, conforme o Código Penal Brasileiro, pode resultar em pena de até cinco anos de reclusão, além de multa.

A coluna procurou a assessoria do PSD para comentar sobre o caso, mas não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.