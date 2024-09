Eerizania promete criar Distrito Municipal para gerar mais empregos e abrir portas de hospitais em Anápolis

Candidata do UB foi a quarta participante das sabatinas Acia/Portal 6

Caio Henrique - 18 de setembro de 2024

Sabatina foi realizada no auditório da Acia. (Foto: Elvis Diovany)

A candidata Eerizania Freitas (UB) foi a quarta participante no ciclo de entrevistas da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), em parceria com o Portal 6.

Durante o prazo fixo de 2 horas para a sabatina, ela respondeu perguntas que abordavam os grandes temas referentes a Anápolis, como Emprego e Renda, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Segurança Pública, Educação e – é claro – Saúde.

Um dos destaques da fala da candidata foi a promessa de inaugurar um novo Distrito Municipal na região Leste, a fim de movimentar a economia e gerar mais empregos.

“Região Leste é o vetor de crescimento da cidade, é para onde Anápolis vai crescer, por isso miramos esse avanço ali, nas proximidades da antiga Churrascaria Catarinense.”

Ainda no tópico, Eerizania defendeu que o Centro de Anápolis precisa voltar a ser destaque, para que o comércio se desenvolva.

A ideia é criar calçadões para fomentar os negócios locais, além de lidar “da forma adequada” com os ambulantes.

“Não vamos fazer um ‘bota fora’ com essas pessoas, até porque está ali o sustento de muitas famílias. Iremos quantificar isso e criar um Centro Comercial para esses ambulantes, de forma que abra espaço nas calçadas e nas vitrines das lojas.”

Quanto ao trânsito, a candidata de Roberto Naves (Republicanos) se comprometeu a – caso eleita – construir um viaduto na intersecção da Avenida Brasil Sul com a Engenheiro Portela.

“Na Brasil Sul, existem cerca de 15 milhões de passagens por ano, desafogar isso é melhorar a qualidade de vida das pessoas.”

A finalização da Ponte Estaiada, do Recanto do Sol e a ligação da BR-414 com a 153 também foram compromissos firmados.

O médico e vice de Eerizania, Samuel Gemus (DC), foi o responsável pelas perguntas referentes à Saúde.

Segundo ele, o planejamento envolve dobrar a capacidade da UPA Pediátrica, ter duas unidades funcionando 24h de portas abertas (Hospital Municipal Alfredo Abrahão e Georges Hajjar), criar mais duas UPA’s e fazer um mutirão para zerar as filas de espera.