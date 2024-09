Está acabando prazo para inscrição em processo seletivo de Goiás com salários de até R$ 6 mil

Não haverá provas objetivas ou discursivas para a seleção dos candidatos

Davi Galvão - 18 de setembro de 2024

Prédio da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO). (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Acaba nesta quinta-feira (19) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Secretaria de Estado da Administração (SEAD) de Goiás que busca preencher as vagas para analista de cálculo júnior e analista de cálculo pleno, com salários de até R$ 6 mil.

Os interessados devem inscrever exclusivamente pela internet, até às 23h59 desta quinta-feira, através Portal de Seleção do estado de Goiás, mediante a uma taxa de inscrição que varia de R$ 30 a R$ 40.

Ao todo, são sete vagas para analista de cálculo júnior, com remuneração de R$ 4.800 e três para analista de cálculo pleno, que irão receber R$ 6 mil. Vale destacar que ambas as posições também tem direito a auxílio-alimentação de R$ 500.

Dos candidatos, é exigido diploma de conclusão de curso superior nas áreas de ciências contábeis, matemática ou estatística, sendo que para analista pleno, também é necessário ao menos um ano de experiência na função.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular e entrevista e, após aprovados, irão atuar na Procuradoria-Geral do Estado pelo período máximo de três anos, havendo possibilidade de prorrogação até o prazo total de cinco anos.

O Processo Seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido da Procuradoria-Geral do Estado.

Para maiores dúvidas, os interessados podem acessar o edital.