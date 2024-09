Governo de Goiás beneficia mais de 150 empresas e 30 mil trabalhadores com obras no Daia

Investimentos da Codego, Goinfra e Detran ultrapassam R$ 55 milhões, dando novo impulso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis

Publieditorial - 18 de setembro de 2024

Imagem aérea do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Foto: Divulgação)

Com investimentos de mais de R$ 55 milhões, o Governo de Goiás está dando novo impulso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). As melhorias na infraestrutura beneficiam mais de 150 empresas e 30 mil trabalhadores do local. Três órgãos estaduais estão envolvidos na iniciativa, batizada de “Daia 5.0”.

Do total a ser investido, mais de R$ 40 milhões advêm da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). O restante dos recursos são fruto de parcerias da Codego com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Uma das obras de maior impacto para quem trafega pelo Daia é a revitalização e ampliação da iluminação de 6 quilômetros da GO-330. A obra, que custou mais de R$ 1,2 milhão aos cofres da Codego, já foi concluída e trouxe mais segurança aos trabalhadores do distrito e à população em geral.

A Companhia também já finalizou a manutenção dos reservatórios de água e está com licitação em fase avançada para reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Também estão em andamento a revitalização dos pontos de ônibus do Daia e uma obra de manutenção da sede da Codego em Anápolis. Além disso, está sendo finalizado o projeto para a complementação da infraestrutura do Daia Norte, com orçamento estimado de R$ 12 milhões.

Estão previstos ainda R$ 8 milhões para recapeamento da pavimentação e em andamento um projeto para melhoria da segurança viária da GO-330, a ser implementado pela Goinfra. Há ainda tratativas com o Detran para que sejam feitas a manutenção e sinalização das vias internas do Daia.

Codego + Daia

Além dos investimentos em infraestrutura, empresários e trabalhadores contam com o programa Codego + Daia. Durante a iniciativa, que é mensal, os gestores cumprem expediente no Daia, visitam empresas, analisam processos, agilizam demandas e apresentam os potenciais do distrito a investidores.