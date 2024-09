Grupo José Alves anuncia fábrica inovadora em Goiás e fecha ciclo de R$ 300 milhões em investimentos

Nova unidade terá capacidade superior a 4 mil toneladas por mês

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2024

N&L Indústria. (Foto: Divulgação)

O Grupo José Alves (GJA) encerrará o ciclo de investimento de R$ 300 milhões com a construção da primeira fábrica de detergente em pó, por meio do processo spray dryer, na região Centro-Oeste, da N&L Indústria.

Anunciada na segunda-feira (16), durante um encontro no Palácio das Esmeraldas entre os diretores do GJA e o governador Ronaldo Caiado (UB), a previsão é que a unidade finalize os aportes anunciados ainda em setembro de 2023 – conforme informações do Empreender em Goiás.

A nova unidade terá capacidade superior a 4 mil toneladas por mês e contará com equipamentos modernos e um sistema de envase, que é o processo de acondicionar um produto em uma embalagem.

A previsão é que a construção da fábrica comece, no máximo, no próximo mês de novembro, e que já esteja em operação em 12 meses.

Localizada às margens da GO-060, na região de Trindade, a N&L Indústria atua na fabricação de linhas de produtos de quatro marcas: Flom, BemFaz, Geo e Ki Joia.