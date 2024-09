Sicredi Celeiro Centro Oeste comemora 25 anos com inauguração de agência ampla e moderna em Inhumas-GO

Cerimônia de inauguração contou com entrega de doação de R$ 400 mil para o Hospital do Câncer Francisco Camargo e reforço ao compromisso social com a comunidade local

Publieditorial - 18 de setembro de 2024

Nova unidade em Inhumas – GO. (Foto: Divulgação)

A Sicredi Celeiro Centro Oeste, instituição financeira cooperativa com atuação nos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, realizou nesta quarta-feira (18) a inauguração de sua nova agência em Inhumas, município localizado na região central de Goiás. A abertura dessa agência representa um marco importante para a comunidade local, oferecendo serviços financeiros acessíveis e de qualidade para os associados e a população.

A inauguração da nova agência do Sicredi em Inhumas contou com a participação de autoridades locais, associados, colaboradores, além do presidente da Cooperativa, Jaime Antonio Rohr, e do diretor executivo da instituição, Eduardo Duarte Gonçalves. Durante a cerimônia, uma nova doação de R$ 400 mil foi destinada ao Hospital do Câncer Francisco Camargo, com cheque simbólico entregue ao diretor presidente, Dr Wagner Miranda.

A chegada do Sicredi em Inhumas aconteceu em 2019 com seu escritório de negócios e desde então a instituição fortalece seu compromisso em promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que está presente. Além de oferecer soluções financeiras, o Sicredi também se destaca por sua atuação cooperativa, valorizando a participação dos associados nas decisões e distribuindo os resultados de forma justa e transparente. Juntamente com apoio aos projetos sociais da comunidade, a Cooperativa já acumula R$ 980 mil em doações do Fundo Social para o Hospital Francisco Camargo, além da conversão dos votos das assembleias deste ano, que resultou em uma doação superior a R$ 160 mil. Ao todo são mais de R$ 1,14 milhão em recursos doados para o hospital local.

“É com grande satisfação que anunciamos a abertura oficial da nossa nova agência em Inhumas, um marco importante para o desenvolvimento econômico e social desta região. Estamos comprometidos em oferecer serviços de qualidade e contribuir para o crescimento da comunidade local. Juntos, vamos construir um futuro próspero para todos os cidadãos de Inhumas e região”, afirmou o presidente da Cooperativa, Jaime Antônio Rohr.

De acordo com o gerente da agência, Gilmar Rodrigues da Cunha, desde sua instalação na cidade, além de usufruir de serviços financeiros de qualidade, a comunidade também já foi beneficiada com projetos como Páscoa Solidária e Natal Solidário, além do apoio a entidades como Associação Lar de Santana de Inhumas, Associação Batista Construir e Igreja Evangélica Moria, que foram atendidos pelo Fundo Social.

“Convidamos a todos os moradores de Inhumas e região para conhecerem a nova agência e desfrutarem dos benefícios de ser um associado. A cooperativa está comprometida em construir um futuro financeiro sólido e sustentável, sempre pautado pelos princípios do cooperativismo”, comentou.

Na contramão do setor bancário tradicional, o Sicredi segue em ampla expansão pelo território brasileiro, e Goiás representa a principal área para atuação Cooperativa, após sua instalação em 14 municípios de Mato Grosso do Sul. Inhumas recebe uma agência ampla e moderna para garantir conforto no atendimento próximo, característico da instituição.

O espaço está localizado na Rua Presidente Kennedy, esquina com a Rua Rui Barbosa, e conta com uma estrutura moderna e acolhedora, projetada para proporcionar uma experiência agradável aos associados. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos, a agência oferecerá uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo conta corrente, poupança, investimentos, seguros, consórcios e linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. A estrutura conta com caixas eletrônicos, 20 salas de atendimento, caixas, sala de reuniões, área de estar e complexo para setores administrativos e tesouraria. São mais de 686 m² de área construída, em dois pisos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Com mais de 8 milhões de associados, o Sicredi está comprometido em promover o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo soluções financeiras adequadas às necessidades de cada associado. A instituição valoriza a participação dos associados nas decisões e busca a prosperidade coletiva, distribuindo os resultados de forma justa e transparente.