Carne barata e saborosa para o churrasco com a galera

Corte virou o queridinho dos brasileiros por conta do preço baixo e alta qualidade na textura e sabor

Magno Oliver - 19 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @supermercadoterin2)

Comprar carne no açougue para um churrasco pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se busca qualidade e economia em uma mesma peça.

Assim, verdade seja dita: se você não tem muita experiência ou alguém que entenda para te ajudar, ir ao açougue pode ser um pesadelo.

Dessa forma, existem soluções de carne para churrasco muito viáveis economicamente, só que os açougueiros não contam.

O perfil no Instagram do @supermercadoterin2 viralizou nas redes sociais com um tutorial diferenciado e muito útil para quem não entende muito de churrasco e quer consumir uma carne gostosa.

No vídeo, um açougueiro aparece ajudando todo mundo que não entende muito a comprar um corte que é muito gostoso, suculento e custa bem menos que os pedaços mais nobres.

A carne é o peito bovino, um corte de gordura razoável, leve e bem suculento. “O bife é de, no máximo, um dedo de espessura”, explica o especialista.

Ao cortar em tiras a peça de carne, ele tempera com sal grosso e pimenta preta. Depois, leva até a churrasqueira e deixar assar de lado, vira e depois deixa agir no outro lado do corte.

Para finalizar, ele conta um segredo que é o “grand finale” da carne assada. Assim que sair da churrasqueira, é preciso cortar as tiras bem finas, para sentir todo o sabor da carne.

Ao final, é só preparar um arroz branco, um vinagrete e um bom molho para acompanhar.

Confira o vídeo completo da dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Supermercados Terin | Loja 2 em Amparo (@supermercadoterin2)

