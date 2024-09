Julgamento do caso Fábio Escobar é adiado pelo TJGO

Início estava previsto para esta sexta-feira (20), mas foi transferido para 1º de novembro

Pedro Hara - 19 de setembro de 2024

Fábio Escobar foi assassinado a tiros em 2021, no Setor Jamil Miguel, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Marcado para ter início nesta sexta-feira (20), o julgamento do caso Fábio Escobar foi adiado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) para o dia 1º de novembro.

No primeiro dia serão ouvidas as testemunhas de acusação na 1ª Vara Criminal de Anápolis. Para o dia 08 de novembro, está marcada a oitiva das testemunhas de defesa de Glauko Olívio de Oliveira, Thiago Marcelino Machado e Erick Pereira da Silva, acusados de envolvimento no homicídio do empresário.

As defesas de Jorge Caiado e Carlos César Savastano de Toledo, o Cacai Toledo, acusados de serem o mandante e o autor intelectual do crime, serão ouvidas no dia 22 de novembro.

Por fim, em 29 de novembro, está marcada a realização dos atos remanescentes, que consistem em etapas ou procedimentos ainda pendentes para a conclusão do processo criminal.

Relembre o caso

Fábio Escobar foi assassinado em 23 de junho de 2021, após ser baleado no Setor Sul Jamil Miguel. Ele chegou a ser levado por um taxista para o Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após dois anos de investigação, em novembro de 2023, Cacai Toledo, à época presidente municipal do DEM (atual União Brasil) de Anápolis, foi apontado como o mentor intelectual do crime.

Logo após o indiciamento, Cacai fugiu e ficou desaparecido até junho deste ano, quando foi preso pela Polícia Civil (PC) em Brasília.