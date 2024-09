Pesquisa Veritá que mostrava Márcio Corrêa na frente de Gomide foi induzida e deve sair do ar, decide juíza

Desde que foram conhecidos, os números do instituto chamaram atenção por destoar de todos os outros levantamentos feitos na cidade

Pedro Hara - 19 de setembro de 2024

Márcio Corrêa, pré-candidato do PL à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A juíza Edna Maria Ramos da Hora, da 144ª Zona Eleitoral de Anápolis, concedeu nesta sexta-feira (19) liminar suspendendo a divulgação da pesquisa Veritá que mostrava o candidato do PL, Márcio Corrêa, ultrapassando Antônio Gomide (PT) na disputa pela Prefeitura.

A magistrada acolheu o entendimento da coligação “Amor por Anápolis”, que apontou vício no cenário espontâneo do levantamento. Conforme a decisão, ao apontar uma lista com nomes de candidatos nesse quesito, o instituto induziu o eleitor entrevistado.

Essa foi a primeira e única pesquisa Veritá registrada no município durante este pleito eleitoral. Desde que foram conhecidos, os números do instituto chamaram atenção por destoar de todos os outros levantamentos feitos na cidade desde o início do processo eleitoral.

Além da campanha de Márcio Corrêa ser obrigada a interromper a divulgação da pesquisa nos meios de comunicação, os perfis e páginas que mantiverem publicações relacionadas ao mesmo levantamento também podem ser punidos pela Justiça Eleitoral.

Uma multa de R$ 20 mil foi fixada pela magistrada em caso de descumprimento da decisão.