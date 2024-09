Portal 6 publica nova rodada da Atlas Intel com intenções de votos em Aparecida de Goiânia

Levantamento vai trazer os números de Leandro Vilela, Professor Alcides e Willian Panda

Pedro Hara - 19 de setembro de 2024

Leandro Vilela, Professor Alcides e Willian Panda concorrem à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A segunda rodada da Atlas Intel/Portal 6 para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia já está em campo para medir as intenções de voto ao Executivo.

A divulgação será nesta sexta-feira (20), com os números de Leandro Vilela (MDB), Professor Alcides (PL) e Willian Panda (PSB).

Na primeira rodada, divulgada no dia 07 de setembro, Alcides apareceu na liderança, com 42,8%, Vilela em segundo, com 37,5%, e Panda em último lugar, com 11,1%.

Os que não souberam ou não quiseram responder somam 4,1%, enquanto 4,5% afirmaram que votarão em branco ou em nenhum dos três candidatos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-01943/2024.