Saiba quem é a nova namorada de Fernando Zor, que não é famosa

Apesar de contar com 25, 5 mil seguidores no Instagram, ela tem poucas publicações nas redes sociais

Folhapress - 19 de setembro de 2024

Fernando Zor e Lara Bissi. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Fernando Zor, 40, que faz dupla sertaneja com Sorocaba, 43, está com um novo amor.

Na noite desta quarta-feira, 18, o cantor compartilhou a primeira foto ao lado de sua nova namorada. No Instagram, o sertanejo posou ao lado de Lara Bissi, médica dermatologista.

O artista fez questão de se declarar à namorada. “Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja.”

Lara não é famosa. Apesar de contar com 25, 5 mil seguidores no Instagram, ela tem poucas publicações nas redes sociais. A médica costuma publicar sua rotina no trabalho e viagens.

Fernando Zor foi noivo de Maiara, 36, da dupla com Maraisa, 36. Eles ficaram juntos de 2019 a 2022, entre idas e vindas, chegaram a terminar o relacionamento por 13 vezes.