Documentário sobre a vida do astro de K-pop Jung Kook chega aos cinemas de Goiânia

Para quem busca por outros estilos, programação diversificada ainda conta com diversas outras opções

Ruan Monyel - 20 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Trafalgar)

Nesta semana, os cinemas da capital goiana estão com uma programação diversa, para todas as idades e gostos, sendo a oportunidade perfeita para curtir um filme com a família.

Porém, os fãs do ritmo coreano K-pop têm muito o que comemorar, pois o aguardado documentário sobre a vida do astro Jung Kook, ex-integrante do famoso grupo BTS, já está disponível nas telonas da capital. Mas corra, pois, em diversos lugares do país, as sessões são limitadas.

O documentário, intitulado “Jung Kook: I Am Still”, mostra a história e os momentos da primeira turnê solo do jovem, que, em apenas 8 meses, se tornou um astro, colecionando uma legião de fãs por todo o mundo. Veja o trailer:

Outro grande lançamento da semana é “A Menina e o Dragão”, uma emocionante animação que se passa na China, onde, antigamente, as espécies conviviam em harmonia até que a ganância do homem estragou tudo e deu início a uma luta que acabou banindo os dragões.

Anos depois, uma garotinha decide ir em busca dos últimos da espécie vivos e descobre que um deles protege um ovo. Então, ela decide libertá-lo, e juntos eles fogem do império em uma grande aventura. Assista à prévia:

Para os amantes de terror, duas boas opções fazem parte da programação e prometem momentos de tensão para o público. “Longlegs: Vínculo Mortal” traz uma pegada mais sobrenatural, enquanto “Não Fale o Mal” carrega uma dose pesada de suspense e cenas perturbadoras.

Além da estreia, outras grandes animações estão fazendo a alegria dos pequenos e encantando os adultos. “Meu Malvado Favorito 4”, “Divertida Mente 2” e “Corrida Maluca” são a dose certa de diversão para toda a sua família.

Outros títulos fecham a programação com chave de ouro, sendo eles “Deadpool & Wolverine”, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Hellboy e o Homem Torto”, “Alien Romulus”, “Motel Destino”, “Estômago 2”, “É Assim Que Acaba” e “Vovô Ninja”.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!