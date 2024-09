Jovem é preso suspeito de assaltar salão de beleza em Goiânia e roubar carro de luxo de cliente

Suspeito teria invadido estabelecimento acompanhado de comparsa e também levado cartões bancários e celulares de vítimas

Augusto Araújo - 20 de setembro de 2024

Jovem foi preso após assalto de carro no Setor Faiçalville. (Montagem: Divulgação – PC / Captura – Google Maps)

Um jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) em Goiânia, após ser identificado como um dos responsáveis por invadir um salão de beleza e roubar um carro de luxo de uma cliente.

Conforme divulgado pela corporação, o crime ocorreu ainda em agosto, no Setor Faiçalville. Junto a um comparsa, ele adentrou o estabelecimento, ambos armados, anunciando assalto.

No local, encontravam-se a cliente, a dona do salão e uma funcionária, que tiveram os cartões bancários e celulares levados.

Além disso, os autores roubaram um SUV modelo Chevrolet Tracker Premier Turbo, avaliado em R$ 117 mil, pertencente à mulher que era atendida no estabelecimento. Horas depois, no entanto, o veículo foi localizado e devolvido à proprietária.

Nesta quinta-feira (19), após ser identificado um dos envolvidos no crime, foi deflagrado um mandado de prisão temporária do jovem e um mandado de busca e apreensão.

A PC vai continuar investigando o caso para identificar mais envolvidos no esquema criminoso. Além disso, a imagem do suspeito foi divulgada no intuito de identificar outros eventuais delito, assim como ajudar no surgimento de novas testemunhas e elementos informativos.