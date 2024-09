Onde assistir Goiás x Mirassol neste sábado (21), pelo Brasileirão Série B

Equipes brigam para se aproximar da zona de classificação para Série A de 2025

Augusto Araújo - 20 de setembro de 2024

Goiás perdeu por 1 a 0 para o Mirassol no primeiro turno. (Foto: Rosiron Rodrigues/ GEC)

Voltando a jogar em casa, o Goiás enfrenta o Mirassol neste sábado (21), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A bola rola no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia, a partir das 17h.

Na última rodada, o Esmeraldino foi até a Ilha do Retiro, em Recife (PE), enfrentar o Sport. Após abrir o placar com Edu, aos 10 minutos, o time goiano sofreu o empate com gol de pênalti, convertido por Zé Roberto, aos 22 minutos.

Assim, o jogo terminou em 1 a 1. Com isso, o Alviverde se encontra na 10ª posição, com 37 pontos, e se manteve a 06 pontos da 4ª colocação.

Por outro lado, o Leão se encontra logo abaixo, no 5º lugar, com a mesma pontuação que o Sport – primeiro time dentro do G-4.

Entretanto, o último duelo da equipe terminou em derrota. Com um gol de João Victor, o Guarani superou o Mirassol por 1 a 0.

A partida deste sábado (21) será transmitida ao vivo pela plataforma online GOAT. Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo site do Placar UOL e do Globo Esporte.