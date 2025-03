A linguagem mais enigmática do mundo está em solo brasileiro e poucos conhecem

Esse idioma não possui denominação de cores e números. Além disso, o foco dessa língua está sempre no presente

Pedro Ribeiro - 20 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que a linguagem mais enigmática do mundo não está em um canto distante do planeta, mas sim aqui, em solo brasileiro?

No coração da Amazônia, existe uma tribo que guarda um segredo linguístico capaz de surpreender até os estudiosos mais experientes.

A linguagem mais enigmática do mundo está em solo brasileiro e poucos conhecem

Pouca gente conhece o idioma Pirahã, falado por um grupo indígena isolado às margens do rio Maici, no estado do Amazonas.

Os Pirahãs vivem de maneira simples, em contato direto com a natureza.

E talvez seja essa vida integrada à floresta que tenha moldado uma forma de comunicação tão única.

A linguagem mais enigmática do mundo não tem números. Também não tem palavras para cores, muito menos expressões para falar de passado ou futuro. O foco deles está sempre no aqui e agora.

E isso muda completamente a maneira como eles veem e descrevem o mundo.

Um dos pontos mais fascinantes dessa língua é o seu formato assobiado.

Imagine poder falar com alguém sem pronunciar uma única palavra, apenas usando o som de um assobio!

Entre os Pirahãs, isso não só é possível, como essencial.

Afinal, a floresta amazônica é densa, e os assobios atravessam longas distâncias, permitindo a comunicação entre quem está caçando ou pescando, por exemplo.

É importante destacar que existem outros idiomas assobiados no mundo, como o “Silbo Gomero”, das Ilhas Canárias, na Espanha.

Mas o Pirahã vai além. Ele é considerado a única língua que pode ser completamente compreendida quando falada, cantada, murmurada ou até apenas com o movimento dos lábios.

Não há necessidade de palavras formais. A comunicação é flexível e eficiente, adaptada às necessidades do dia a dia.

E tem mais: os Pirahãs não contam. Eles não têm palavras para números.

Em vez de “um”, “dois” ou “dez”, eles usam expressões como “pouco” ou “muito”. Também não descrevem cores como nós.

Não existe “azul” ou “vermelho” no vocabulário deles. Se querem falar sobre uma cor, comparam com algo que conhecem, como “parecido com sangue” ou “parecido com folhas”.

A linguagem mais enigmática do mundo nos faz refletir sobre o quanto as línguas são moldadas pelo ambiente em que vivemos.

Para os Pirahãs, a floresta não é um obstáculo, mas um aliado.

Sua língua foi criada para ser prática, útil e totalmente adaptada à vida na natureza.

Não é preciso falar sobre o futuro, porque o que importa é o presente. Não há necessidade de contar, porque o essencial está em perceber o suficiente para viver bem.

Ao conhecermos o Pirahã, entendemos que a comunicação humana pode ser muito mais diversa e criativa do que imaginamos.

Enquanto nós dependemos de números, tempos verbais e palavras complexas, eles provam que é possível viver de uma forma mais simples, mas não menos eficiente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!