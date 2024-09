Primavera: pelo menos dois fenômenos devem marcar a estação em Goiás

Época que marca transição do tempo seco para período chuvoso no estado começa neste domingo (22)

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2024

Vista do lago do Parque Vaca Brava. (Foto: Google Maps)

A primavera chega no domingo (22), estação que é tão aguardada pelos goianos por marcar a transição do tempo seco para o período chuvoso.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás – (Cimehgo) não descarta essa tendência e alerta para fenômenos que marcarão o início dessa época.

O primeiro deles é o tão aguardado retorno das chuvas, que devem vir acompanhadas de ventos fortes, quedas de raios e até mesmo granizo.

Dessa forma, a expectativa é de haja uma melhora na umidade relativa e qualidade do ar.

O outro é a chegada do equinócio da primavera, fenômeno astronômico onde o sol ilumina os dois hemisférios terrestres igualmente. Durante esse período, dia e noite têm quase a mesma duração.

No entanto, de acordo com o órgão, a preocupação fica para a atuação do fenômeno La Niña, que pode fazer com que as chuvas sejam irregulares, atingindo todas as regiões de Goiás de forma variável e intensa.