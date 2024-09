6 itens que são verdadeiros vilões e podem acabar com a sua Air Fryer

É importante seguir alguns cuidados específicos para garantir longevidade e bom funcionamento desse aparelho

Magno Oliver - 21 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ plugged1n/YouTube)

Não tem jeito, a Air Fryer se tornou o eletrodoméstico popular mais utilizado nas cozinhas e lares brasileiros.

O item acaba oferecendo uma forma mais saudável de preparar alimentos, por conta da sua vantagem de poder preparar receitas com pouco ou nenhum óleo. Só que alguns cuidados precisam ser tomados para prolongar sua vida útil.

6 itens que são verdadeiros vilões e podem acabar com a vida útil da sua Air Fryer

1. Pratos muito líquidos

As Air Fryers foram pensadas inicialmente para preparos com alimentos sólidos que precisam de textura crocante. Assim, pratos muito líquidos podem danificar o aparelho.

2. Grãos

Outra categoria que diminui a expectativa de vida de uma Air Fryer é a dos grãos. Assim, esses alimentos não são indicados para irem nela, pois não atingem a temperatura necessária para ferver água. Sem contar o perigo de serem jogados para fora pelos ventiladores internos do aparelho.

3. Alimentos que contém muito açúcar

Alimentos com alto teor de açúcar fazem com que ele atinja o estado de caramelização. Assim, isso pode queimar a resistência do aparelho e causar incêndios. Outro ponto importante é que o açúcar acaba endurecendo rapidamente e isso vai dificultar a limpeza interna.

4. Óleo em excesso para preparo de receitas

O intuito do aparelho é preparar receitas sem usar o óleo. Mesmo não sendo necessário, o uso de óleo excessivo pode causar fumaça e superaquecimento, sem contar que ele degrada o acabamento antiaderente do utilitário.

5. Queijos derretidos

Nada bom para vida útil da Air Fryer preparar queijos derretidos ou alimentos que contenham muito queijo na receita, como batatas e sanduíches recheados. Assim, é melhor não usar porque o queijo pode derreter e comprometer a resistência interna, além da funcionalidade do aparelho. Prefira fazer isso em uma frigideira ou mesmo no forno.

6. Alimentos que grudam

Por fim, alimentos como empanados e massas, por exemplo, devem passar longe de uma Air Fryer. Isso porque eles podem obstruir as saídas de ar, dificultar a limpeza e degradar o antiaderente da estrutura do aparelho. O mais indicado é usar acessórios específicos em vez de colocá-los diretamente no cesto.

