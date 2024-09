A técnica das profissionais para limpar a geladeira e eliminar o odor de forma simples e rápida

Tutorial viralizou nas redes sociais com uma dica potente para eliminar um problema que aterroriza muita gente

Magno Oliver - 21 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@ju_feitoza)

Não tem jeito, com o tempo, a geladeira da gente vai acumulando sujeira, odores desagradáveis e isso se torna um desafio para conseguir remover a sujeira e acabar com o mau cheiro.

Coisas como derramamento de líquidos, restos de alimentos, verduras ou frutas guardadas por muito tempo, tudo isso acumulado pode causar um odor desagradável que só mesmo algo poderoso para remover.

Dessa forma, é aí que um tutorial na internet traz a luz no fim do túnel e ajuda todo mundo que sofre com isso.

Misturinha caseira para controlar o odor e garantir uma limpeza rápida e eficaz da geladeira

O perfil no Instagram da @ju_feitoza trouxe uma mistura milagrosa que higieniza qualquer canto da geladeira e tira por completo o mau odor.

Com ingredientes que temos em casa, é possível fazer a receita e higienizar até mesmo os lugares mais difíceis de limpar. No vídeo, o aparelho é desmontado e higienizado todinho. Parte por parte, canto por canto. Uma verdadeira terapia.

Ingredientes para fazer a misturinha

– 01 litro de água;

– 02 colheres de sopa de detergente;

– 01 colher de vinagre de álcool;

– 01 colher de bicarbonato;

– 01 borrifador.

Como preparar

Para começar, abra o frasco do borrifador e despeje o litro de água. Em seguida, adicione o detergente de sua preferência, a colher de vinagre e misture um pouco.

Depois, finalize colocando o bicarbonato de sódio e misture novamente para os ingredientes se dissolverem. E está pronta a misturinha.

Com esse truque potente, você consegue um limpador não só para limpar a geladeira, com também dar um grau no restante da cozinha.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Feitoza| Dicas De Casa (@ju_feitoza)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!