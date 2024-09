Jovem é preso após agredir e ameaçar esposa grávida: “vou te mandar em pedaços para seus familiares”

Vítima ficou com hematomas por todo o corpo após marido chegar em casa alcoolizado e atingi-la com socos durante discussão

Paulo Roberto Belém - 21 de setembro de 2024

Jovem foi agredida e ameaçada de morte pelo marido. (Montagem: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi preso em um bairro da região leste de Anápolis neste sábado (21), suspeito de agredir e ameaçar matar a companheira, uma jovem de 19 anos, grávida de quatro meses.

O suspeito teria chegado em casa alcoolizado na madrugada, quando começou a agredir a jovem com socos, durante uma discussão.

A vítima disse ter sido enforcada enquanto ouvia “vou te matar, esquartejar e mandar pedaços para seus familiares”.

Mesmo tendo sido agredida e ameaçada, os ânimos foram apaziguados. Mas horas depois, no período da tarde, a vítima foi impedida pelo companheiro de sair com o filho do casal, o que a fez acionar a Polícia Militar (PM).

Aos militares, ela contou sobre as agressões e a ameaça exibindo hematomas pelo corpo. Situação que resultou na prisão do jovem.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes e deve responder por violência doméstica, lesão corporal dolosa e ameaça.