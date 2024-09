Ronaldo Caiado para carreata para solicitar prestação de socorro às vítimas de acidente

Governador estava na linha de frente da comitiva de Leandro Vilela (MDB) quando avistou a colisão

Thiago Alonso - 21 de setembro de 2024

Governador auxiliou vítimas. (Foto: Reprodução)

O governador Ronaldo Caiado (UB) interrompeu uma carreata para solicitar prestação de socorro às vítimas de um acidente entre duas motocicletas, na manhã deste sábado (21), em Aparecida de Goiânia.

Médico de formação, Caiado participava da campanha do candidato a prefeito do município, Leandro Vilela (MDB), quando presenciou a batida no cruzamento da Avenida Brasília com a Rua Potiguares – um local conhecido pelo alto índice de acidentes.

As envolvidos na batida, que não participavam do evento, haviam acabado de colidir quando a comitiva passava pela via.

Ao perceber a situação, Caiado ordenou que a carreata fosse interrompida até que uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegasse ao local.

Após cerca de cinco minutos de espera, a viatura chegou e recebeu apoio do governador, que ajudou as motociclistas a serem levados para a maca.

Apesar do susto, ambos ficaram bem e a carreata seguiu normalmente pelas ruas da cidade após o resgate.