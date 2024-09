6 erros que estão impedindo o ar-condicionado de funcionar direito e aumentando o calor

Com pequenos ajustes no uso e cuidados com a manutenção, é possível otimizar o funcionamento do aparelho

Magno Oliver - 22 de setembro de 2024

Nos dias de calor intenso, o ar-condicionado se torna essencial para garantir o conforto em casa ou no escritório.

No entanto, muitos usuários se deparam com a sensação de que o aparelho não está resfriando como deveria.

Isso pode ser resultado de alguns erros comuns no uso ou na manutenção do equipamento.

Se o seu ar-condicionado está deixando a desejar, confira os 6 erros mais frequentes que podem estar afetando o desempenho.

1. Falta de limpeza dos filtros

Quando os filtros do ar-condicionado ficam sujos, a passagem de ar é comprometida, o que reduz a eficiência do aparelho e aumenta o consumo de energia.

Além disso, o acúmulo de poeira pode favorecer a proliferação de ácaros e outros micro-organismos prejudiciais à saúde.

O ideal é limpar os filtros regularmente, conforme as orientações do fabricante, ou pelo menos uma vez por mês.

2. Instalação em local inadequado

O local onde o ar-condicionado é instalado faz toda a diferença. Se ele estiver posicionado em uma área exposta ao sol, próximo a fontes de calor ou em um espaço mal ventilado, seu funcionamento será comprometido.

A instalação deve ser feita em um ponto estratégico do ambiente, evitando lugares onde o calor externo possa afetar o desempenho.

3. Ambiente mal vedado

De nada adianta o ar-condicionado estar ligado se o ambiente tiver portas ou janelas abertas, ou mesmo mal vedadas.

O ar frio escapa, forçando o aparelho a trabalhar mais para manter a temperatura desejada. Isso pode aumentar o gasto de energia e reduzir a vida útil do equipamento.

Antes de ligar o ar-condicionado, sempre verifique se o ambiente está bem fechado.

4. Dimensionamento incorreto do aparelho

Escolher um ar-condicionado com potência (BTUs) inadequada para o tamanho do cômodo é um erro comum. Se o aparelho for subdimensionado, ele não conseguirá resfriar adequadamente o espaço. Se for muito potente, haverá desperdício de energia.

O ideal é calcular a quantidade de BTUs necessária com base nas dimensões do cômodo e na quantidade de pessoas e eletrônicos que costumam estar no ambiente.

5. Falta de manutenção preventiva

A manutenção do ar-condicionado vai além da limpeza dos filtros.

Componentes, como serpentinas e drenos, precisam ser verificados regularmente por um técnico especializado.

Negligenciar essa manutenção pode resultar em falhas mais graves no sistema, diminuindo a eficiência e até causando avarias mais caras de reparar.

6. Uso prolongado sem pausas

Deixar o ar-condicionado ligado por horas seguidas, sem dar intervalos, pode sobrecarregar o aparelho.

Isso não só eleva o consumo de energia, mas também contribui para o desgaste prematuro dos componentes.

Para evitar esse problema, programe o aparelho para desligar em momentos de menor necessidade ou utilize a função de timer.