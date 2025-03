6 alimentos que você NÃO deve preparar na Air Fryer e muitos erram

É importante seguir alguns cuidados específicos para garantir longevidade e bom funcionamento desse aparelho

Magno Oliver - 21 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@soggiorno_elegante)

A Air Fryer é o eletrodoméstico popular mais queridinho do momento que oferece possibilidade de preparar receitas de forma saudável e sem óleo.

Só que alguns cuidados precisam ser tomados, pois existem alguns alimentos que não podem entrar na cesta.

1. Grãos

Muitos não sabem, mas algo que diminui a expectativa de vida da Air Fryer são os grãos.

Esses alimentos não são indicados para irem no eletrodoméstico, pois não atingem a temperatura necessária para ferver água. Sem contar o perigo de serem jogados para fora pelos ventiladores internos do aparelho.

2. Queijos

Queijos na Air Fryer nem pensar.

Na verdade, eles até podem ir, mas como complementos de uma receita ou outra. No entanto, em peças soltas, os queijos só vão derreter e fazer uma grande sujeira no compartimento interno da sua fritadeira elétrica.

3. Arroz

Existe uma panela específica para fazer arroz e não é a Air Fryer.

A fritadeira elétrica não consegue aquecer o grão o suficiente para ferver a água e cozinhar ele por completo. Por isso, o certo é fazer o arroz na panela comum ou na específica para esse fim.

4. Torradas

Se estiver pensando em preparar torradas para o café da manhã na Air Fryer, pode abortar a missão.

Isso porque torradas não saem com boa performance no aparelho, deixando o pão seco por dentro e a parte externa torrada. Sem contar que espalha migalhas dentro do compartimento.

5. Brócolis

Esse alimento está proibido de ser utilizado em uma Air Fryer. Isso porque ele acaba passando do ponto e fica seco, bastante esfarelado. O resultado não sai nada bom.

6. Macarrão

Por fim, o macarrão segue o mesmo princípio do arroz: ou seja, não vai.

Isso acontece porque o macarrão não consegue aquecer o suficiente para ferver a água e cozinhar por completo. Mas caso queira colocar o prato já cozido para finalizar uma receita, aí sim dá certo.

