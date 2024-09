Confira imagens de como ficará Terminal da Praça da Bíblia após reforma

Serviços tem previsão de um ano até serem concluídos

Davi Galvão - 22 de setembro de 2024

Imagens do novo Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Divulgação)

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) divulgou as imagens do projeto de como será o novo Terminal da Praça da Bíblia, localizado no Setor Universitário, em Goiânia, que está prestes a passar por reformas.

As obras foram iniciadas neste sábado (21), com previsão para a conclusão dos serviços em um ano.

Com uma circulação diária de aproximadamente 45 mil pessoas, o terminal não recebia uma reforma de tamanha magnitude há quase duas décadas.

O presidente da CMTC, Murilo Ulhôa, afirmou que o projeto prevê a modernização e reestruturação dos 19 plataformas e 05 terminais do Eixo Anhanguera, sem implicar no aumento da passagem, que segue com o preço congelado em R$ 4,30 desde 2019.

“Essa reestruturação seguirá um novo modelo concebido para o transporte coletivo, que tem o passageiro como foco do serviço. Nossa intenção é oferecer um serviço de qualidade e de referência internacional”, destacou.

Enquanto as obras não ficam prontas, os usuários do transporte público contarão com uma nova estrutura para poderem embarcar, próximo à rotatória vizinha ao Terminal da Bíblia.

Este ponto provisório contará com cobertura, iluminação fotovoltaica, câmeras de monitoramento 24h, base do Batalhão de Terminais da Polícia Militar, banheiros com acessibilidade, além dos serviços de compra de créditos e recarregamento do Bilhete Único Metropolitano.

Neste período, uma das principais mudanças será o embarque nos ônibus, sendo agora realizado pela porta dianteira, com validação da viagem dentro do próprio ônibus – e não mais nas catracas do terminal.