Rodada internacional de negócios deve gerar U$ 20 milhões de investimentos

Expectativa da Fieg é que valores ultrapassem os US$ 20 milhões, com representantes de 12 países

Thiago Alonso - 22 de setembro de 2024

Serão promovidas reuniões entre investidores e compradores. (Foto: Divulgação)

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) dobrou a expectativa dos números alcançados na última edição do Encontro Internacional de Comércio Exterior (EICE), podendo ultrapassar os US$ 20 milhões em 2024.

Na 10ª edição, realizada no ano passado, participaram 26 empresas, com cerca de 100 reuniões de negócios promovidas e mais de US$ 10,5 milhões em negócios estimados nos 12 meses seguintes.

As rodadas internacionais de negócios desta edição deve acontecer nos dias 10 e 11 de outubro, durante o 11º EICE.

O local escolhido foi a 1ª Expoind (Feira de Fornecedores de Tecnologias e Soluções para a Indústria de Goiás), promovida pela Fieg, que tem como apoiadores o Sebrae Goiás e QG Business.

Já estão confirmadas as presenças de compradores da Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Peru, além de representações de embaixadas de sete países: Bélgica, Congo, Estados Unidos, Guiné, Macedônia, Timor Leste e Uzbequistão.

A expectativa é que estes investidores tragam novas oportunidades para as indústrias goianas dos segmentos de alimentos e bebidas, higiene pessoal, perfumaria, cosméticos e químicos.

Além da rodada internacional, o evento também promoverá negociações onde fornecedores e compradores poderão agendar reuniões fechando parcerias e oportunidades de negócios.

Para se inscrever como comprador, os interessados devem se cadastrar por um formulário online.

O mesmo vale para as rodadas de negócios internacionais, cuja inscrição também é gratuita de deve ser realizada exclusivamente pela internet.