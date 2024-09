Governo de Goiás vai liberar R$ 45 mil para famílias comprarem casa própria; veja como participar

Modalidade atende parcela específica de beneficiários

Paulo Roberto Belém - 23 de setembro de 2024

Imóvel construído com subsídio habitacional (Foto: Agehab)

Os goianos já podem pleitear do Governo de Goiás R$ 45 mil de subsídio para a compra do imóvel próprio dentro do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria, gerido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Segundo a Agência, a modalidade atende parcela específica de beneficiários, cuja renda, comporta o pagamento de um financiamento imobiliário subsidiado, diferente do público das casas a custo zero.

Para ter acesso ao subsídio, os interessados não podem ter moradia própria e nunca ter sido beneficiado em programa habitacional. O núcleo familiar deve ser formado, no mínimo, por dois integrantes (mãe e filho, marido e mulher, etc).

Outra exigência é ter cadastro de financiamento aprovado pela Caixa, sendo que há a necessidade de ter o nome limpo e comprovar vínculo com o município onde será concedido o benefício de, pelo menos, três anos.

Atendendo os requisitos, os interessados devem buscar empreendimentos parceiros e realizar uma simulação de financiamento. Sendo aprovado, o beneficiário tem direito a até R$ 45,8 mil em recursos estaduais.

O contemplado poderá somar o valor disponibilizado com recursos federais do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo que o subsídio também pode ser usado na entrada do valor do financiamento.