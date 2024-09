Idoso é morto após tentar impedir que homem construísse em Área de Preservação Permanente

Vítima e suspeito teriam se envolvido em uma discussão, o que motivou crime

Gabriella Pinheiro - 23 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Na tentativa de defender uma construção irregular em uma Área de Preservação, um idoso, de 60 anos, morreu, após ser baleado por um homem, de 56 anos, na manhã de domingo (22), em Trindade.

A situação ocorreu em torno das 10h, quando a vítima flagrou o suspeito construindo um muro no espaço, localizado no Setor dos Bandeirantes. O suposto autor, inclusive, já havia sido notificado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) sobre a ilegalidade.

Ao notar o que estava acontecendo, a vítima se aproximou, de maneira pacífica, para informar que a obra era proibida, o que deu início a uma discussão.

Durante o bate-boca, o suspeito foi até a propriedade vizinha e, minutos depois, retornou com uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a região do peito do idoso. Ele fugiu na sequência, em um veículo sem placa, e a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, compareceu no endereço e atestou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no endereço para retirada do corpo.

Os policiais iniciaram as diligências para localizar e capturar o suspeito, que não havia sido encontrado.