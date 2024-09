Placa na porta de residência chama atenção, mas não é o que parece

Tutora de doguinho divertido e com muita cara de mal viralizou no Tik Tok por algo inusitado

Magno Oliver - 23 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Tik Tok / @jaady_teixeira)

Tem um meme sobre cachorros na internet que conta sobre a situação de uma placa que diz: “não importa o que o cachorro te diga, não abra a porta para ele sair”.

Assim, foi no sentido dessa citação que uma outra placa em uma residência viralizou na internet, mas com um sentido parecido e em tom de ironia.

A dona de um cão rottweiler arrancou sorrisos de internautas por conta de uma placa que passa uma mensagem sobre o doguinho, mas ele age de forma completamente diferente.

Placa na porta de residência chama atenção, mas não é o que parece

Muitas vezes quando nos deparamos com uma placa escrita “cuidado com o cão”, o certo é manter distância, principalmente quando não se conhece o temperamento do animal.

Por isso, um vídeo postado no Tik Tok da Jady Teixeira, @jaady_teixeira, a tutora do Thor, decidiu colocar uma placa no portão de sua casa com o alerta: “cuidado, cão bravo”.

Só que a mensagem diz uma coisa e o cão age de forma totalmente diferente. O Thor abana o rabo e pula de felicidade ao ver a tutora chegando. Não tem nada de bravura no cão, como informa a placa.

Moradora do município de Triunfo, Rio Grande do Sul, ela conta que prefere prevenir um cão do porte dele receber carinho de estranhos com a placa. A intenção foi irônica para afastar curiosos de se aproximarem do vigia da casa.

“Ele é muito de boa, mas prevenimos, pois muitas pessoas da vizinhança acham ele lindo e acabam indo passar a mão ou algo do tipo. Como não sabemos se ele irá reagir sempre assim, ainda mais na nossa ausência, preferimos prevenir”, contou.

Jady conta que, apesar da cara de bravo, o cão passeia com ela de forma educada.”Não dá bola para outros cachorros, nem pessoas. A não ser que ele conheça e queira dar lambeijos, explica ela.

Em outro vídeo em sua conta mostrando como o doguinho recebe sua dona, ela relata que fica sempre emocionada. “Ele ama a gente, foi criado com muito amor e educação. Ele é parte de nós e sou grata por tê-lo, nos faz feliz!”, finalizou.

Confira o vídeo da postagem:

Assim, siga o Portal6 no Instagram pelo @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!