Em qual classe social você está? Descubra com base no valor do seu salário!

Divisão não é somente entre ricos e pobres e engloba uma série de elementos

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Se em algum momento você se questionou sobre qual classe social você se encontra, saiba que é possível saber a classificação conforme o seu salário.

Ao contrário do que muitos pensam, a divisão não é apenas em termos como ricos e pobres, tendo diversas maneiras de se definir e categorizar a classe social de cada um.

Em qual classe social você está? Descubra com base no valor do seu salário!

Antes de mais nada, é importante entender que fatores como comportamentos, estilo de vida e nível de influência contribuem para a categorização.

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) criou, em 2015, o “Critério de Classificação Econômica Brasil”, que avalia diferentes aspectos da vida social.

A análise engloba coisas como nível de escolaridade, renda e outros fatores, e é um medidor para quem quer saber a que classe social pertence.