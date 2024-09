Meteorologia prevê nova rodada de chuvas em Goiás; veja quando e onde

Ao Portal 6, gerente da Cimehgo ressalta região que pode ser a mais afetada com preciptações

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2024

Vista do Centro de Goiânia com céu nublado. (Foto: Governo De Goiás)

Após dias de altas temperaturas, uma trégua tímida nos termômetros poderá ser percebida em algumas cidades de Goiás com a chegada de chuvas, previstas para acontecerem ainda no final de semana.

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que a expectativa é que o estado receba precipitações isoladas, principalmente na região Sudoeste.

Com isso, cidades como Aparecida do Rio Doce, Aporé, Castelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio do Barra, Serranópolis, Turvelândia, Acreúna, Cachoeira Alta, Caçu, Chapadão do Céu, Maurilândia, Montividiu, Santa Helena, Rio Verde, Jataí, Quirinópolis e Mineiros podem ser impactadas.

“Pode ser que domingo aconteça chuva na região Sudoeste, mas a gente tá vivendo um cenário de instabilidade. Ela [chuva] vai combinar com o calor e será algo isolado”, diz.

Apesar da chegada, André salienta que as próximas precipitações serão de pouca intensidade, com predominância de altas temperaturas.

“Não vai esfriar, vai continuar quente, mas em uma proporção um pouco menor. Nós não temos previsão de esfriar, de fato. [A onda de calor] perde um pouco a intensidade, mas ela não morre”, destaca.