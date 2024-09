Operação da PC prende 11 motoristas de aplicativo no Aeroporto de Goiânia

Condutores estariam burlando regras básicas a fim de lucrar com corridas

Thiago Alonso - 24 de setembro de 2024

Imagem aérea do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Infraero)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na madrugada desta terça-feira (24), 11 motoristas que atuavam de forma irregular na portaria do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia.

Segundo investigações, os condutores transportavam passageiros burlando as legislações do local, consequentemente, exercendo a profissão ilegalmente.

Ao todo, a operação nomeada “Clandestinos”, deteve oito motoristas de aplicativo e outros três taxistas que estariam envolvidos no caso.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, os suspeitos perturbavam trabalhadores e constrangiam clientes presentes na unidade, causando confusão.

Não o bastante, a investigação ainda apontou que eles ficavam na porta do aeroporto assediando pessoas para que fossem realizadas corridas com eles, atrapalhando profissionais que estavam regularizados para trabalhar no local.

Diante disso, todos os 11 motoristas foram encaminhados para uma delegacia da PC, onde foram autuados pelo crime de prestação de serviço irregular e perturbação de trabalho alheio, sendo liberados em seguida.