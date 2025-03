Empresário de Cristalina morre após colidir em alta velocidade com carro-forte na BR-040

Ocupantes do outro veículo tentaram socorrer a vítima, mas ele já não respondia os chamados

Thiago Alonso - 27 de março de 2025

Heleno Felipe Pereira tinha 55 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta quarta-feira (26), após uma caminhonete colidir em cheio contra um carro-forte na BR-040. O motorista do veículo, Heleno Felipe Pereira, de 55 anos, não resistiu e morreu na hora.

Na ocasião, o carro-forte trafegava pelo km 77 da rodovia, na altura de Cristalina, quando a caminhonete dirigida pelo empresário invadiu a pista contrária em alta velocidade, sem nem mesmo frear.

Ao ver que o veículo se aproximava, o condutor tentou jogar o carro-forte para a lateral, mas não conseguiu realizar a manobra a tempo, sendo impossível evitar a colisão.

Com o impacto, o automóvel foi arremessado para a lateral da rodovia, colidindo posteriormente com uma árvore, mas sem maiores danos, devido à resistência da carroceria.

Após o ocorrido, um dos quatro ocupantes do carro-forte saiu do veículo para checar o estado motorista da caminhonete, que estava destruída, momento que percebeu que Heleno não atendia aos chamados.

Diante disso, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao endereço, sendo possível apenas constatar o óbito do empresário.

Os ocupantes do carro-forte, por sua vez, não sofreram maiores ferimentos, sendo que apenas dois deles precisaram ser atendidos pelos socorristas.

Guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Civil (PC), também estiveram presentes no local, realizando os trâmites acerca do acidente.

De mesmo modo, o Instituto Médico Legal (IML) também se dirigiu ao endereço, realizando a retirada do corpo de Heleno.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!