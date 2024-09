Vendedora atenciosa e de bom humor: quem é jovem morta com golpes de espada dentro de loja em Goiás

Vítima chegou a ser socorrida e hospitalizada no Hugol, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2024

Jovem Ana Júlia Ribeiro. (Foto: : Reprodução/ Arquivo pessoal)

Considerada uma funcionária atenciosa e bem humorada. Essas são algumas das características atribuídas a Ana Júlia Ribeiro Fernandes, de 22 anos, que foi assassinada com golpes de espada pelo ex-namorado Renan dos Santos, de 23 anos, em Edéia. Além dela, ele também matou a atual esposa, Luana Meirelles, de 28 anos.

Ana Júlia estava hospitalizada desde quinta-feira (19), data em que o crime aconteceu. Ela chegou a ser socorrida, em estado grave, e ficou hospitalizada na unidade de terapia intensiva (UTI), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas não resistiu e veio a óbito no sábado (21).

A vítima, que atuava como vendedora de uma loja na cidade, aparecia com frequência no perfil da empresa para promover os produtos por meio de brincadeiras e com bom humor.

Nas redes sociais, clientes do estabelecimento definiram a jovem como alegre e que prestava um bom atendimento ao público.

“Excelente profissional, uma vendedora que sempre estava alegre para atender”, escreveu uma cliente.

“Tinha um atendimento impecável, sempre atenciosa”, comentou outra.

Em nota, o prefeito do município lamentou a partida precoce da jovem e informou que “busca a garantia de que Renan responda o processo na forma que a lei determina”.

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Ana Júlia Fernandes, uma das vítimas do crime bárbaro de feminicídio que ocorreu na última quinta-feira. Eu e a Lilian estamos consternados e nos solidarizamos com a família, amigos e toda a comunidade edeiense, que se encontra abalada diante dessa tragédia”, escreveu José Wagner Neves.

A outra vítima, que faleceu no dia do crime, era natural de Caldas Novas e havia iniciado o curso de pedagogia, mas não chegou a finalizá-lo. Luana tinha três filhos, fruto de um relacionamento anterior, sendo duas meninas e um menino.

Em tempo

Em depoimento à polícia, Renan confessou ter matado a companheira Luana e Ana Júlia, a ex-namorada. Segundo ele, a motivação teria sido ciúmes.

O suspeito, que atua com serviços gerais, já tinha a espada há alguns anos. A Polícia, porém, não tem informações de como ele conseguiu adquirir o objeto. Ele está preso e à disposição da Justiça.