Últimos dias para brasileiros receberem dinheiro extra na conta; veja se você tem direito

De acordo com o banco, no total, R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no SVR

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Os brasileiros que, porventura, possuem dinheiro extra na conta no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil (BC) devem correr, pois o prazo para retirada está próximo de acabar.

Isso porque os interessados têm até o dia 16 de outubro para sacar os valores. Saiba como consultar lendo a matéria até o final.

Últimos dias para brasileiros receberem dinheiro extra na conta; veja se você tem direito

De acordo com a instituição, no total, R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no SVR. Pessoas físicas (inclusive aquelas que já faleceram) podem consultar por meio do sistema a quantia, acessando o site https://valoresareceber.bcb.gov.br. Conforme o BC, a data-limite para resgate começou a valer em 16 de setembro – quando o presidente Lula (PT) sancionou a lei que fala sobre a reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios até o fim de 2024. Além do prazo, os clientes também terão 30 dias para contestar o recolhimento dos recursos pelo Tesouro.

Por meio do sistema do Banco Central, os valores serão liberados para os clientes que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

Caso você ainda não possua uma chave cadastrada, é preciso contatar a instituição financeira para discutir a forma de recebimento. Outra alternativa é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

Para valores a serem recebidos de pessoas falecidas, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para fazer a consulta. Também será necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, é importante entrar em contato com as instituições onde existem valores a receber e verificar os procedimentos a seguir.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!