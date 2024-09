Cebola gigante empanada, costelinha com barbecue e happy hour: conheça o novo Outbêco inaugurado em Anápolis

Contando com uma infinidade de opções de drinks, porções, almoços e até espaço kids, local acolhedor pode te surpreender

Publieditorial - 26 de setembro de 2024

Costelinha com barbecue no Outbêco. (Foto: Reprodução/Outbêco)

Iniciada em 2020, durante a pandemia, a franquia Outbêco chegou em Anápolis, como segunda loja em Goiás e promete uma infinidade de pratos deliciosos, inspirados no tradicional Outback.

Localizada na Avenida Dom Prudêncio, em frente ao Colégio São Francisco, o local espaçoso e intimista oferece uma enorme variedade de pratos, como a amada cebola gigante empanada, a costelinha com barbecue, sanduíches, pratos feitos para almoço, além de uma outra série de opções.

Contando ainda com espaço e pratos kids, o Outbêco chegou para atender a todos, com bastante cuidado e zelo. E não para por aí! É bom frisar ainda sobre o happy hour da casa.

De quinta-feira à sábado, a loja fica aberta até 00h e oferece uma variedade de promoções incríveis entre 18h e 20h, incluindo chopp e porções acessíveis.

Além disso, há ainda uma extensa carta de drinks, com quase 20 estilos diferentes alcoólicos e mais outros sem álcool. Ou seja, tem para todos os gostos.

A história por trás de tudo isso

A franquia foi idealizada na Pavuna, bairro da zona Norte do Rio de Janeiro, como uma ‘réplica’ do Outback, mas para a população em massa. Com preços mais acessíveis e estruturas mais simples, os primeiros restaurantes começaram a entregar experiência e sabor para os moradores, sem exigir preços tão altos.

Atualmente, o restaurante já se propagou bem, alcançando os bairros mais nobres do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, chegando agora em Goiânia e Anápolis.

A ideia é oferecer a melhor qualidade para diversos públicos, sem perder a essência do zelo com a culinária e com o local. Confira as fotos!