Onde assistir Vila Nova x Botafogo-SP pela Série B no sábado (28)

Enquanto Tigrão procura voltar ao G-4, Pantera quer se afastar da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 26 de setembro de 2024

Vila Nova e Botafogo-SP jogam pela Série B no sábado (28). (Montagem: Roberto Corrêa – Vila Nova F.C. / Divulgação Botafogo-SP)

Vivendo um momento de oscilação na Série B, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP neste sábado (28), pela 29ª rodada da competição.

A bola rola a partir das 17h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Universitário, em Goiânia.

Embora ainda se mantenha nas primeiras posições do campeonato, o Tigrão passa por um momento de instabilidade e corre risco de ficar fora do G-4, a poucos jogos do fim do torneio.

Nas últimas cinco partidas, o Colorado venceu duas e perdeu três. A mais recente foi um acachapante 4 a 0, diante do Ceará, na Arena Castelão.

Com isso, o Vila Nova se encontra na 5ª posição, com 45 pontos – um a menos que o Mirassol, primeiro time que está se classificando para a Série A em 2025.

Por outro lado, o Botafogo-SP ocupa o 15º lugar no campeonato. Ele está a meros 02 pontos do Brusque, primeiro clube na zona de rebaixamento para a Série C.

Além disso, a Pantera vem de um empate por 0 a 0 contra o CRB, após sofrer duas derrotas seguidas – contra o Santos ( 1 a 0) e Novorizontino (2 a 0).

A partida será transmitida na rede aberta pela TV Brasil e online pelo canal GOAT. Os fãs também pode acompanhar os melhores momentos em tempo real no site Placar UOL e Globo Esporte.