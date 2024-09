Saneago começa implementar rodízio de abastecimento em Goiás

Após mais de 150 dias sem receber chuvas, a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) implementou o rodízio de abastecimento de água na cidade de Crixás. O sistema teve início na última segunda-feira (23).

Em nota enviada ao Portal 6, a empresa informou que o município está há cinco meses sem registros de precipitações, acarretando no secamento do Córrego Forquilha e na perda de vazão dos poços.

“As altas temperaturas e os recordes de baixa umidade elevaram consideravelmente o consumo de água. E a recomendação à população do município é de redução no consumo”, diz.

De acordo com a Saneago, a companhia tem adotado uma série de medidas para minimizar os impactos e que, para garantir o abastecimento para todos os moradores, teve que implementar o sistema.

A Companhia salienta que a situação é “transitória” e ficará vigente até que o cenário climático melhore. A área de influência do sistema de abastecimento de Crixás está dividida em 4 grupos, conforme a disposição geográfica dos centros de reservação e a localização dos bairros.

A operadora também orienta a importância das caixas d’água, que podem auxiliar na reserva domiciliar. As bem dimensionadas são menos impactados ou sequer ficam desabastecidas.

Vale lembrar que desde sábado (21) carros de som rodam a cidade orientando os moradores sobre o rodízio.

